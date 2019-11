Mit Protest und Maßnahmenkatalog

15.11.2019 05:30, Von Uwe Gottwald

Nürtinger Gruppe von Fridays for Future organisiert wieder Kundgebung zum internationalen Aktionstag vor dem Klimagipfel

Am 2. Dezember findet die von Chile nach Madrid verlegte jährliche Weltklimakonferenz statt. Im Vorfeld dazu ruft die globale Bewegung Fridays for Future zu Protestkundgebungen am Freitag, 29. November auf. Die Nürtinger Gruppe organisiert eine Kundgebung vor dem Rathaus mit anschließendem Demonstrationszug.

Schon beim Aktionstag im September demonstrierten in Nürtingen viele für mehr Klimaschutz. Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Aufrütteln und den Forderungen nach Klimaschutz Nachdruck verleihen sind auch in Nürtingen die Beweggründe des Organisationsteams. Seit August gibt es für alle Interessierten regelmäßig einen offenen Treff in der Alten Seegrasspinnerei in der Plochinger Straße 15 immer mittwochs um 18 Uhr. Dabei wurde schon der Protesttag im September organisiert.