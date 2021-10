Schwerpunkte

Mit offenen Briefen gegen Fluglärm

16.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Aufregung um die neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen hält an. Die Bürgerinitiativen „Vereint gegen Fluglärm“ sammelten 10 000 Unterschriften. Der Bundestagsabgeordnete Nils Schmid (SPD) schrieb an Landesverkehrsminister Winfried Hermann.

NÜRTINGEN. Der Nürtinger SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid hat wegen der möglichen neue Abflugroute vom Flughafen Stuttgart an Landesverkehrsminister Hermann (Grüne) geschrieben.

In seinem Brief führt er aus, dass das Land nun auf zweierlei Weisen angesprochen sei. Zum einen als Mitglied der Fluglärmkommission, wo es auch die Interessen der Kommunen wahren müsse. Zum anderen setze das Land als Haupteigentümer des Flughafens Stuttgart übergeordnete Ziele, wie zum Beispiel die Beachtung des Klimaschutzes, die Beteiligung der Bevölkerung in der betroffenen Region oder eben auch den Lärmschutz.

„Der bisherige Beratungsprozess war intransparent und unzulänglich“, schreibt Schmid: „So waren Informationen lange Zeit als vertraulich eingestuft. Informationen in Gemeinderäten wurden nicht etwa von Behördenvertretern vorgestellt, sondern von Piloten der antragstellenden Fluggesellschaften.“ Zudem kritisierte er, dass die Deutsche Flugsicherung sich bisher an keiner Diskussion beteiligt hat, obwohl sie Planungsträgerin ist.

Die Bürgerinitiativen kritisieren, dass die Daten aus Simulationen stammen