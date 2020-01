Mit Hoffnung und Zuversicht

Gospel-Workshop in der Friedenskirche mit Konzert

Die Workshop-Teilnehmer begeisterten beim Konzert. hg

NT-REUDERN (hg). Auch dieses Jahr – und damit zum neunten Mal in Folge – hatten sich jüngst über 60 Sängerinnen und Sänger aus Freude am Singen zum Workshop in der Friedenskirche versammelt, um unter der Leitung von Sebastian Michel deutsche, englische und afrikanische Gospels einzustudieren, die sie dann in einem Konzert präsentierten. Zur Aufführung kamen Lieder des christlichen Glaubens aus anderen Kulturen, die gläubige Menschen auf der ganzen Welt mit Hoffnung und Zuversicht verbinden sollen.

Schnell erfasste die Freude und Begeisterung der Sängerinnen und Sänger auch die zahlreich erschienenen Zuhörer, die Sebastian Michel zum Mitsingen ermunterte, was diese mit rhythmischem Klatschen ergänzten. Peter Gölz am Schlagzeug und Jens Otzen am Piano waren dabei souveräne und perfekte Begleiter.