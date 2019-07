Mit Eurhythmie zum Sieg

01.07.2019, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der 16. Nürtinger Drachenboot-Cup war wieder eine gelungene Mischung aus Spaß und Sport

Es ist nicht schiere Kraft, sondern vielmehr Technik und das Zusammenspiel der Paddler, die beim Drachenboot-Rennen entscheiden. Weil sie darin die besten waren, freuen sich die Zwölftklässler der Rudolf-Steiner-Schule nun über einen Pokal und ein großes Fass Bier

NÜRTINGEN. Der Drachenboot-Cup des Nürtinger Ruderclubs wird immer beliebter. In diesem Jahr gingen 35 Mannschaften, 32 in der Mixed-Klasse und drei reine Frauenteams, an den Start. Zuletzt waren es anlässlich von Mission Olympic 2011 so viele Teilnehmer. Unter ihnen Teams der ersten Stunde wie die Schwarzkünstler der Nürtinger Zeitung oder ganz neue Gesichter wie die Amtspiraten aus dem Nürtinger Rathaus oder der SegelClubBurevestnik-NT. Einige Organisationen gingen sogar mit mehreren Mannschaften an den Start, die Firma Rommel mit zweien und die Rudolf-Steiner-Schule mit dreien.