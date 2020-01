Mit einer Spende ins Romantikhotel

Licht der Hoffnung: Wir verlosen zwei Nächte im Vier-Sterne-Haus in Zell am See – Das Spendenbarometer erreicht 125 653 Euro

Das Festival der Hoffnung mit fünf Kulturabenden ist für diese 29. Saison der Aktion „Licht der Hoffnung“ vorbei. Die Spendensammlung für sechs soziale Projekte von Verantwortlichen aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung läuft aber noch bis Ende März weiter. Und einer der nächsten Spender kann sich auf zwei Nächte im Romantikhotel in Zell am See freuen.

Das Romantikhotel besticht durch seine zentrale Lage. Das Stadtzentrum von Zell am See, der See und die Seilbahnen sind allesamt nah. pm

(lcs) Das Romantikhotel Zell am See inmitten der Salzburger Bergwelt hat für die Aktion „Licht der Hoffnung“ einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension zur Verfügung gestellt. Verlost wird er unter denjenigen, die bis Montag, 27. Januar, einen beliebigen Betrag auf eines unserer vier Spendenkonten überweisen.