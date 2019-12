Mit einer Spende direkt an den Bodensee

17.12.2019 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Wir verlosen unter den nächsten Überweisungseingängen zwei Übernachtungen im Hotel Gasthaus Hirschen

Durch die Aktion „Licht der Hoffnung“ sollen auch in dieser 29. Saison wieder sechs soziale Projekte von Gruppierungen aus der Region unterstützt werden. Wer in den kommenden Tagen einen Beitrag auf eines der Spendenkonten überweist, kann für die gute Tat sogar noch belohnt werden. Wir verlosen zwei Wellnesstage mit Massagen im Hotel Hirschen am Bodensee.

NÜRTINGEN. Das Spendenbarometer für die Aktion „Licht der Hoffnung“ ist in diesen Tagen dank zahlreicher Einzelspenden der Leserinnen und Leser dieser Zeitung auf 41 000 Euro angestiegen. Für die bisher größte Summe einer Einzelspende zeichnet wie im Vorjahr das Stuttgarter Unternehmen Daimler AG verantwortlich, das 7500 Euro überwiesen hat. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.