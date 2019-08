Mit einem Buch die freie Zeit genießen

14.08.2019, Von Volker Haußmann

Wie in jedem Jahr hat das Team der Nürtinger Stadtbücherei Lektüretipps für die Urlaubszeit zusammengestellt

Was könnte man lesen in der Ferienzeit? Das Team von der Nürtinger Stadtbücherei weiß Rat. Die Damen haben wie in jedem Jahr ihre persönlichen Lektüretipps zusammengetragen und stellen sie im Folgenden kurz vor.