Mit einem Bonus von 1500 Euro zum MBA

13.04.2022

Das MBA-Programm des Instituts Campus of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) besteht seit 20 Jahren. Die neuen Kurse starten nach Ostern. Ein Zustieg ins Studium ist jederzeit möglich.

Eine der MBA-Studientouren in die USA führte unter anderem zum Unternehmen Google. Foto: hfwu

NÜRTINGEN. Seit 20 Jahren führt das Institut Campus of Finance mit innovativen MBA-Programmen in Finanzen, Immobilien, Kommunikation und Produktion Studierende zu beruflichem Erfolg. Zu diesem runden Geburtstag gewährt das Institut einen Bonus in Höhe von 1500 Euro. Nach Ostern beginnen die neuen MBA-Kurse „Management and Communication“, „Management and Finance“, „Management and Real Estate“ und „Management and Production“. Ein Zustieg in das MBA-Studium ist jederzeit möglich.