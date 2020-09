Schwerpunkte

Mit dem Stahlross durch Nürtingen

11.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger Freizeittipps: Mountainbiker und Tourenradler finden rund um die Hölderlinstadt ein breit gefächertes Betätigungsfeld

Für Urlauber, die lieber die Ferien zu Hause verbringen, hat das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz der Stadt Nürtingen Freizeitaktivitäten rund um Nürtingen zusammengestellt. Im sechsten und letzten „Nürtinger Freizeittipp“ liegt der Fokus auf dem Radfahren.

Nürtingen liegt an zwei Fernradwegen und wartet zudem mit einem gut ausgeschilderten Radwegenetz auf. Foto: nt

NÜRTINGEN (nt). Auch dieses Jahr wird in Nürtingen wieder kräftig in die Pedale getreten. Die Stadt beteiligt sich zum mittlerweile vierten Mal an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Von heute bis zum 30. September zählt jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Aus diesem Anlass gibt es heute Tipps für Radtouren rund um Nürtingen. Und wer einmal das Mountainbiking ausprobieren möchte, der findet Angebote bei Nürtinger Vereinen.