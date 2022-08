Schwerpunkte

Mit dem Rad von Oullins in die Partnerstadt Nürtingen

09.08.2022 05:30

Oberbürgermeister Fridrich und Vertreter des Städtepartnerschaftsvereins hießen die Radler aus der französischen Partnerstadt Oullins auf dem Nürtinger Stadtbalkon willkommen. Ein Gegenbesuch ist 2023 geplant.

Oberbürgermeister Fridrich und Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins begrüßten die Radler aus Oullins. Foto: Müller

NÜRTINGEN. Aus der französischen Partnerstadt Oullins hießen Oberbürgermeister Fridrich und Jürgen Müller vom Städtepartnerschaftsverein vor wenigen Tagen Radler auf dem Stadtbalkon willkommen. Sieben Radler waren am 28. Juli in Oullins mit dem Ziel Nürtingen gestartet. Die Mitglieder des Vereins Janus France wurden am Neckar mit Beifall empfangen. Es war eine Idee von Rodrigue Ogoubi, dem Vorsitzenden des Vereins. Unterstützt wurde er bei der Vorbereitung und Organisation von Meike Grimm, die im Rahmen eines Freiwilligendienstes bei der l’association Janus France in Oullins arbeitet.