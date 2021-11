Schwerpunkte

Mit dem Nürtinger Adventskalender durch die Vorweihnachtszeit

27.11.2021 05:30, Von Lia Hiller — E-Mail verschicken

Am 1. Dezember geht es mit dem Adventskalender in gedruckter und digitaler Version los: Werbering, Citymarketing und Nürtinger Zeitung bescheren Freudenmomente.

Die Aufnahme zeigt Organisatoren und Hauptpreis-Sponsoren des Nürtinger Adventskalenders (von links): Markus Einsele, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen; Nicole Kraft, Oui Coco! Blumen und mehr; Frank Schweizer, Tresor Lifestyle Mode/Café; Dennis Winkel, Fitness(t)raum; Michael Bleher, Raumdesign & Handwerk; Gerhard Hemmerich, Nürtinger Zeitung; Margit Graewer, Werbering Nürtingen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In schwierigen Zeiten schätzt man eine vertraute Konstante umso mehr: Der Nürtinger Adventskalender wird auch dieses Jahr durch die Zeit bis zum Weihnachtsfest begleiten. Werbering, Citymarketing und Nürtinger Zeitung setzen mit dieser Gemeinschaftsaktion ein bewusstes Zeichen für Zusammenhalt. Am Mittwoch, 1. Dezember, geht es los. Dann öffnet sich das erste Türchen in der Print- und in der Digitalversion.