Mit dem Aufbau der „Krone“ kann es weitergehen

26.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Das Bürgerhaus in Oberensingen erhält für weitere zwei Jahre Fördergelder von der Aktion Mensch

Der Aufbau des Bürgerhauses Krone in Oberensingen kann nun für weitere zwei Jahre mit vielseitigem Engagement vorangetrieben werden. Die „Aktion Mensch“ bezuschusst auch für die Jahre 2021 und 2022 Personal-, Sach- und Honorarkosten mit einer Gesamtfördersumme von gut 66 000 Euro.

NT-OBERENSINGEN (pm). Die Fortsetzung der finanziellen Förderung durch die Aktion Mensch ist ein Grund zum Jubeln. Doch der Jubel fällt in diesen Zeiten etwas verhaltener aus. Auch wenn das Betriebsleben in der „Krone“ langsam wieder hochgefahren wird, darf derzeit nicht zu viel erwartet werden. „Wir werden nur unter allen aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen und den erforderlichen Rahmenbedingungen wirken“, erklärt Heike Bazlen, Koordinatorin des sozialraumorientierten Projektes Bürgerhaus Krone in Oberensingen. „Bei allen Aktivitäten gilt es gut abzuwägen. Es ist Kreativität, Ideenreichtum sowie Offenheit und Mut zu Neuem, aber auch Besonnenheit, Geduld und gegenseitiges Verständnis gefragt.“