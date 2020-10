Fußball-Landesliga, Staffel 2: Die TSV Oberensingen feiert beim 3:0-Derbysieg in Köngen den vierten Dreier in SerieDie TSV Oberensingen hat gestern Abend einen schmucklosen 3:0-Derbysieg beim TSV Köngen gefeiert. Mit dem vierten Sieg in Folge kletterten die „Sandhasen“ vorübergehend auf Platz…

Mehr