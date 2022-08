Schwerpunkte

Mit Abendmusik während des Lockdowns in Nürtingen ein Zeichen gesetzt

26.08.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

In Nürtingen gab die Familie Wennagel, unterstützt von ihrer Nachbarin und deren Tochter, während des Corona-Lockdowns 150 kurze Abendkonzerte und machte damit zahlreichen Zuhörern eine große Freude.

Im April 2020 entstand dieses Bild der Familie Wennagel; rechts hinten im Bild Regine Theimer und ihre Tochter Annalena. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Mit herzerwärmenden Klängen hat die Familie Wennagel in dunklen Zeiten ein positives Zeichen gesetzt. Mit der unglaublichen Zahl von 150 kurzen Abendkonzerten – jeden Abend zur selben Zeit – haben Tobias Wennagel und seine fünf Kinder in Zeiten des Corona-Lockdowns ihre dankbaren Zuhörer mit Musik erfreut. Unterstützt wurden sie dabei von ihrer Nachbarin Regine Theimer und deren Tochter Annalena Wolfram. Mit ihrem außergewöhnlichen Engagement haben sie es in die engere Auswahl der für den Ehrenamtspreis Nominierten geschafft. Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ wird von unserer Zeitung in Kooperation mit der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ausgelobt.