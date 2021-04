Schwerpunkte

Mietvertrag für Nürtinger Tafelladen verlängert

01.04.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gebäude Mönchstraße 10 bleibt weiterhin wichtige Anlaufstelle für Menschen mit kleinem Einkommen

Die Warteschlange vor der Tür ist nicht nur wegen Corona lang. Armut gehört auch zu Nürtingen. Der Tafelladen in der Mönchstraße ist seit 15 Jahren Anlaufstelle für Menschen mit geringem Einkommen. Sie sind dankbar, dass es die Tafel gibt. Lebensmittel, die qualitativ noch einwandfrei sind, etwa Backwaren vom Vortag oder Obst mit Schönheitsfehlern werden angeboten.

Die Stadt hat den Mietvertrag für den Tafelladen verlängert. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Tafel in der Mönchstraße gibt es seit 2006. Das Haus „Bonbon König“ ist im Besitz der Stadt Nürtingen und wird den Trägern (Caritas Fils-Neckar-Alb, Deutsches Rotes Kreuz, Evangelische Gesamtkirchengemeinde, Katholische Kirche St. Johannes und Kreisdiakonieverband) mietfrei überlassen. Und das von Anfang an. Der Verlängerung des Mietvertrages stimmte der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss jetzt einstimmig zu. Sehr aufschlussreich für das Gremium war der Bericht von Helga Rütten, bei der Caritas zuständig für die Leitung der Tafelläden im Bereich Fils-Neckar-Alb. In Nürtingen haben 600 Menschen einen Berechtigungsausweis, um im Tafelladen einkaufen zu können. Hinzu kommen 50 Familien, die eine Einkaufsberechtigung durch ihren Familienpass geltend machen können. „Die meisten Kunden beziehen Arbeitslosengeld II“, so Rütten. Vom Angebot der Tafel profitieren 1458 Erwachsene und 574 Kinder.