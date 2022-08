Schwerpunkte

Metabo und Koki Holdings Europe ehren Mitarbeiter

06.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Ein internationales Familienfest – so lässt sich die Jubilarfeier von Metabo und Koki Holdings Europe beschreiben. Im Glashaus in Reutlingen ehrte die Firmengruppe Mitte Juli 23 langjährige Mitarbeiter der Marken Metabo, Hikoki und Carat. Zwei von ihnen sind seit 50 Jahren dabei, sechs seit 40 Jahren und weitere 15 gehören seit 25 Jahren zum Unternehmen – darunter Mitarbeiter aus Deutschland, Polen, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Ungarn und den USA. Henning Jansen, Metabo-CEO und COO von Koki Holdings Europe, bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren jahrzehntelangen Einsatz und ihre Treue. Er betonte auch die Besonderheit der diesjährigen Jubilarfeier: „Wir sind als Teil der Koki-Gruppe inzwischen eine große Familie geworden. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir unsere Jubilare sozusagen mit einer Familienfeier ehren und erstmals nicht nur langjährige Mitarbeiter von Metabo, sondern auch von Hikoki und Carat bei uns begrüßen.“ Auch Sebastian Nimwegen, CFO von Koki Holdings Europe, und die freigestellten Betriebsräte nahmen am Fest teil. „Gemeinsam sind wir eine Mannschaft, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann und mit der die Arbeit einfach Spaß macht. Das war auch auf der Feier ganz deutlich spürbar“, so Jansen. pm Foto: Metabo