Messerangriff in Nürtingen: Angreifer soll bereits in Wohnheim randaliert haben

07.11.2022 17:57, Von Matthäus Klemke

Der 19-Jährige, der am Wochenende drei Studenten mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist laut Studierendenwerk nicht zum ersten Mal unerlaubt in das Wohnheim in der Braike eingedrungen.

War die Tür defekt oder wurde sie von Bewohnern blockiert? Wie genau die beiden Männer ins Studentenwohnheim kamen, ist unklar. Doch sie haben sich wohl nicht zum ersten Mal Zutritt verschafft. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Zwei Tage nach dem Messerangriff auf drei Studenten in dem Wohnheim am Schelmenwasen gibt es Hinweise darauf, dass sich der Angreifer und sein Begleiter nicht zum ersten Mal unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Laut Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim, das für das Wohnheim zuständig ist, soll es bereits vor zwei Wochen einen Vorfall gegeben haben. „Damals sind zwei Personen in das Wohnheim Schelmenwasen eingedrungen, die dort randalierten und Einrichtung vorsätzlich beschädigten“, so Philipp Mang, Sprecher des Studierendenwerks.