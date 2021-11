Schwerpunkte

Mehr Tempo bei der Digitalisierung an Nürtinger Schulen gefordert

16.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mithilfe des Digitalpakts will Nürtingen die digitale Infrastruktur an 14 Schulen verbessern. Für neue Raumluftanlagen erhielt die Gebäudewirtschaft eine Zuschusszusage in Höhe von 800 000 Euro.

Von der analogen zur digitalen Schule: Die Digitalisierungsoffensive an Nürtinger Schulen geht einigen Stadträten zu langsam. Bis 2024 will die Stadt circa 1,9 Millionen Euro investieren. Foto: Adobe Stock/Schäfer

NÜRTINGEN. Wird an Nürtinger Schulen noch weitgehend analog gelehrt? Zu diesem Schluss könnte kommen, wer einen Blick auf die geplanten Investitionen der Stadt Nürtingen in ein funktionierendes WLAN-Netzwerk wirft. Corona ist der Treiber für notwendige Investitionen. Damit das Bildungswesen deutschlandweit agiler und flexibler wird, brauchen Schüler Zugang zu digitalen Lernangeboten. Das geht aber nur mit einem funktionierenden Netzwerk. Die Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt. Es wurden Förderprogramme aufgelegt, auf die auch Nürtingen gerne zurückgreift, um die Investitionen an Schulen nicht alleine schultern zu müssen. Mit dem Digitalpakt will man die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken. In der Finanzplanung der Gebäudewirtschaft (GWN) ist bis 2024 ein Gesamtbudget für Digitalisierungsmaßnahmen von rund 1,9 Millionen Euro vorgesehen. Ansätze, die indes auf groben Kosten-Kennwerten des Amts für Bildung, Soziales und Familie aus dem Jahr 2019 beruhen.