Mehr Digitalität für Nürtinger Schulen

27.10.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Digitalisierungsbeauftragter der Stadt drückt auf das Tempo – Medienentwicklungspläne als Voraussetzung für Fördergelder

Der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern wurde bereits vor eineinhalb Jahren geschlossen, die Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik soll damit schneller vorangehen. Der Bund stellt fünf Milliarden Euro innerhalb von fünf Jahren zur Verfügung. Nürtingens Digitalbeauftragter Jürgen Raab berichtete im Kultur-, Schul- und Sozialausschuss über den Stand.

Das Lehrerzimmer der Mörikeschule wurde bereits mit zeitgemäßen Arbeitsplätzen bestückt, doch bleibt an den Schulen noch viel zu tun. Foto: Just

NÜRTINGEN. Eine zügigere Digitalisierung wird in der deutschen Politik mit Blick auf den internationalen Vergleich immer wieder gefordert. Digitale Systeme sind in allen Gesellschaftsbereichen auf dem Vormarsch, sei es in der Arbeitswelt oder auch im Alltagsleben. Kindern und Jugendlichen digitale Kompetenzen zu vermitteln ist Ziel des Digitalpakts Schule. Gefördert werden sollen ein selbstbestimmter und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien, nicht zuletzt auch, um gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Mit der Corona-Krise und ihren Folgen wie Homeoffice und Online-Unterricht hat die Diskussion um die Digitalisierung Schwung aufgenommen.