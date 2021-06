Schwerpunkte

Ehemaliger Hauber in Nürtingen: Media-Markt und Aldi ziehen im NT ein

29.06.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Im Gebäude des ehemaligen Kaufhauses Hauber kann nach den Sommerferien 2023 wieder eingekauft werden

Nach den Sommerferien 2023 kann im ehemaligen NC wieder eingekauft werden: im Müller-Drogeriemarkt, im Aldi-Lebensmitteldiscounter, beim Denns-Biomarkt und auch wieder beim Media-Markt. Zudem wird ein Top Sports-Fitnessstudio im künftigen Nürtinger Tor (NT) Platz finden. Das gaben Vertreter von der Eigentümer-Firma und der Stadt gestern bekannt.

Haben die entkernte Kaufhaus Hauber-Fläche präsentiert: (von links) Oberbürgermeister Johannes Fridrich, Roman Höhne und Till Sonntag von der Geiger-Gruppe. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die insgesamt 9300 Quadratmeter großen Flächen des Gebäudes, in dem von 1970 bis 2018 das Kaufhaus Hauber untergebracht war, hat der neue Eigentümer, die Wilhelm-Geiger-Unternehmensgruppe, komplett wieder vermietet. Bei einem Pressegespräch vor Ort zusammen mit Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich haben Vertreter des Unternehmens gestern Mittag einen Einblick in ihre Planungen gegeben. Im Erdgeschoss wird der Media-Markt nach den Sommerferien 2023 wieder in die gewohnten Räumlichkeiten zurückkehren. „Der Mietvertrag ist von beiden Seiten inzwischen unterschrieben worden und läuft mindestens zehn Jahre“, versichert Roman Höhne, Niederlassungsleiter der Projektentwicklung Stuttgart der Geiger-Gruppe. Er wertet die Rückkehr des Elektronik-Marktes als positives Zeichen für die Hölderlinstadt. „Der Media-Markt hatte nie Zweifel an Nürtingen als Standort“, so Höhne. Als monatelang einziger Einzelhandelsmieter im Gebäude habe nur eine Unsicherheit bestanden, wie es im ehemaligen NC weitergeht.