Matthias Gastel kandidiert wieder für den Bundestag

24.10.2020 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Grünen wählten den bahnpolitischen Sprecher als Bundestagskandidaten für die Wahl 2021 – Er sieht die Zeit für Regierungsverantwortung gekommen

Matthias Gastel vertritt seit sieben Jahren die Nürtinger Grünen im Deutschen Bundestag. Auf der Nominierungsveranstaltung in der Nürtinger Stadthalle K3N kandidierte er am Donnerstagabend für vier weitere Jahre in Berlin.

Glückwünsche mit Sicherheitsabstand: Matthias Gastel und Stephanie Reinhold Foto: Aigner

NÜRTINGEN. Einzeltische, Maskenpflicht, Plastiktüten über den Mikrofonen – die Nominierungsveranstaltung der Nürtinger Grünen fand unter strengen Corona-Hygienevorschriften statt. Trotzdem ließ sich die Unsicherheit über die steigenden Fallzahlen nicht aus dem Saal verbannen: Von den circa 80 Plätzen in der Stadthalle waren weniger als die Hälfte besetzt. Doch die geringe Besucherzahl verdarb Matthias Gastel nicht den Abend. In einer 20-minütigen Bewerbungsrede ging er auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seiner Tätigkeit im Bundestag ein.