Masken nähen für DRK und Kliniken

02.04.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Freiwillige sollen einfache Mund-Nasen-Schutze anfertigen

Der DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim und die Medius-Kliniken des Landkreises rufen dazu auf, sie bei der Anfertigung von einfachem Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu unterstützen. Die Aktion lehnt sich an Initiativen an, die andernorts zwischen dem DRK und Kliniken gute Erfolge gehabt hätten, so Philipp Henßler, Leiter des Klinik-Service.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden auch MNS-Masken in hoher Anzahl benötigt, so das DRK und die Medius-Kliniken. Es handelt sich um dreilagig genähte Masken aus Baumwolle, die man bei professioneller Reinigung wieder verwenden könne. Henßler betont: „Die Masken werden nicht im Kontakt mit Patienten eingesetzt, die an dem Virus erkrankt sind oder die als Verdachtsfälle gelten.“ Dafür seien mindestens Atemschutzmasken der FFP-2-Klasse notwendig, die vor Ansteckung schützen.