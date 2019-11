Mann nach Angriff im Nürtinger Jobcenter in Haft

15.11.2019 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

32-Jähriger attackiert einen Jobcenter-Mitarbeiter mit dem Hammer – Haftrichter sieht versuchtes Tötungsdelikt

Die Arbeit beim Jobcenter ist oft nicht einfach und manchmal sogar lebensgefährlich: Am Mittwochmorgen griff ein 32-jähriger Mann einen 46-Jährigen Jobcenter-Mitarbeiter mit einem Hammer an und verletzte ihn glücklicherweise nur leicht. Nun sitzt er wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft.

Im Nürtinger Jobcenter ereignete sich der Angriff mit dem Hammer auf einen Mitarbeiter. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wegen versuchten Totschlags ermitteln Staatsanwaltschaft Stuttgart und Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 32-Jährigen, der unter dringendem Verdacht steht, am Mittwochmorgen im Gebäude des Jobcenters in der Galgenbergstraße versucht zu haben, mit einem Hammer auf einen 46-jährigen Mitarbeiter einzuschlagen.