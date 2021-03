Schwerpunkte

Malteser Marc Lippe bekommt die Staufermedaille

11.03.2021 05:30, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Malteser-Geschäftsführer Marc Lippe erhielt am Montagabend die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg

Es war eine Feierstunde im kleinen Kreis im Panoramasaal der Stadthalle. Aus den Händen von Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich erhielt Marc Lippe vom Nürtinger Malteser Hilfsdienst am Montagabend die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg.

Aus den Händen von Oberbürgermeister Johannes Fridrich (links) nahm Marc Lippe (rechts) die Staufermedaille und die Urkunde entgegen. Der Kreisbeauftragte Thaddäus Kunzmann hatte Blumen für seine Frau Susanne parat. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Es war kein Zufall, dass die Verleihung der Medaille auf den vergangenen Montag fiel. Just an diesem Tag vor einem Jahr wurde das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) auf dem Oberensinger Festplatz in Betrieb genommen. Marc Lippe hatte am Gelingen dieses Projekts, sowohl in Nürtingen, als auch bei der Messe auf den Fildern, großen Anteil, hatte es federführend konzipiert. Zwischenzeitlich wurden an beiden Zentren über 50 000 Menschen getestet.