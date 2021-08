Schwerpunkte

Malek Mansour hat die Geschichte seiner Flucht aus Syrien aufgeschrieben

25.08.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Malek Mansour vor der Nürtinger VHS, wo er zwei Sprachkurse absolvierte. Foto: Warausch

Junge Menschen wollen wir in unserer Serie „Starke Lebensgeschichten“ porträtieren, die trotz Schwierigkeiten ihren Weg gegangen sind – wie Malek Mansour. Eine aufregende, aufwühlende Geschichte ist die Schilderung seiner Flucht aus dem vom Bürgerkrieg geplagten Syrien, die ihn nach Nürtingen führte. Malek Mansour hat diese Geschichte schon so oft erzählen müssen, dass er sich entschloss, sie aufzuschreiben. „Auf dem Weg von Aleppo ins Schwabenland“ hat er sein Buch genannt, aus dem er am Sonntag, 29. August, um 16 Uhr auf dem Nürtinger Stadtbalkon lesen wird.