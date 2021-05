Schwerpunkte

Maientag zum zweiten Mal virtuell

15.05.2021 05:30

Ab heute ist das Video auf der Internetseite der Stadtverwaltung abrufbar

An diesem Samstag hätte in normalen Zeiten die Stunde der Nürtinger Schüler geschlagen. Der Maientags-Umzug sollte sich unter dem Motto „975 Jahre Nürtingen“ durch die Innenstadt schlängeln, um später in den Wettkämpfen und Tänzen zu enden. Stattdessen gibt es dieses Jahr virtuelle Tänze und Musikeinlagen auf Video.

Das Festwirt-Ehepaar Kübler bei der Vertragsunterzeichnung mit OB Fridrich (links) nt

NÜRTINGEN (nt). Ab Samstag ist das „Maientagsvideo 2.0“ auf der Internetseite der Stadtverwaltung abrufbar. Die „Jerusalem Dance Challenge“ ging Anfang des Jahres um die Welt und wurde zum Internet-Hit. Pünktlich zum Festwochenende veröffentlicht die Stadt Nürtingen ein Maientags-Video, das diese Idee aufgreift und mit traditionellen Musik- und Tanzsequenzen verbindet. Die Idee für das Video kommt aus den Reihen der Stadtkapelle und wurde in Abstimmung mit dem Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz produziert. Bereits im vergangenen Jahr wurde per Video der wegen der Coronapandemie abgesagte Maientag auf diesem Wege kompensiert. In Zusammenarbeit mit dem Medienproduzenten Max Volz, der Nürtinger Stadtkapelle und einigen Schülerinnen und Schülern der Notbetreuungsgruppen entstand ein Video, das Spaß und gute Laune transportieren soll. „Wir hätten nie gedacht, dass der Maientag noch mal ausfallen muss, doch wir müssen das Beste daraus machen“, sagt Amtsleiterin Bärbel Igel-Goll.