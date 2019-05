Maientag Nürtingen 2019

Die bunten Kletterbäume in Oberensingen sind ein Wahrzeichen des Maientags. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN (jog).In diesem Artikel finden Sie immer aktuellsten Informationen rund um den Maientag.

7. Mai 2019: Viele Neuerungen beim Nürtinger Maientag

Es gibt ihn zwar schon lange, aber sein Gesicht hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt und auch 2019 wird ihm eine Frischzellenkur verpasst: Der Nürtinger Maientag findet mit seiner 417. Auflage vom 17. bis 20. Mai statt und hat einige Neuheiten zu bieten. Lesen Sie alles zum Naientag 2019 und den Neuerungen im Artikel "Frischzellenkur für den Nürtinger Maientag" vom 7. Mai 2019.

4. April 2019: Festbier und anderes Gastronomiekonzept beim Maientag

Der diesjährige Maientag wirft seine Schatten voraus und es wird einiges anders werden. Insbesondere der Festplatz wird neu gestaltet und auch das Gastronomiekonzept wird sich ändern. Am Dienstag wurde das neue Maintags-Festbier vorgestellt und über Änderungen beim Festablauf gesprochen. Lesen Sie alles im Artikel "Ein Festbier zum Maientag in Nürtingen" vom 4. April 2019.

15. März 2019: Festzelt am Maientag?

Gerade die Zelt-Biergarten-Konstellation sorgte im Vorfeld des diesjährigen Maientags bereits für Irritationen. Werbung der Stadt auf Faceboomk sorgte für Bedenken, ob es dieses Jahr überhaupt ein Festzelt am Maientag geben wird. Binnen zwei Tagen wurden über 1000 junge Nürtinger mobilisiert, sie sprachen sich in einer Umfrage für ein Zelt aus. Die ganze Geschichte und die Erklärung der Stadt lesen Sie im Artikel "Festzelt am Maientag? Nürtinger Jugend hat Bedenken" vom 15. März 2019.

Vom 17. bis zum 20. Mai findet dieses Jahr der 417. Maientag in Nürtingen statt. In dieser Zählung sind natürlich nur die urkundlich belegten Veranstaltungen enthalten. Schon vor über 400 Jahren wurde das Fest in Nürtingen gefeiert. Dennoch gilt auch für das traditionelle Volksfest der Hölderlinstadt: Der Wandel ist das einzig Beständige. Mit behutsamen Veränderungen zollte man im letzten Jahr bestimmten Trends Tribut. Im Wesentlichen bedeutete dies, dass man dem Biergartentrend Rechnung trug. Das Festzelt war deutlich kleiner als in den Vorjahren, dafür wurden drum herum viele Biergartenplätze mit Schirmen geschaffen. Beim Maientag muss man als Nürtinger einfach dabei sein. Der Nationalfeiertag ist für viele ein Pflichttermin, weil man dort Bekannte und ehemalige Schulkameraden trifft.