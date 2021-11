Schwerpunkte

Mahnwache auf dem Nürtinger Schillerplatz

22.11.2021

NÜRTINGEN. Am Freitagabend hielten der „AK Eine-Welt-Tage und Friedenswochen“ und das „Bündnis für Asyl, Menschenwürde und Verantwortung“ auf dem Schillerplatz in Nürtingen eine Mahnwache ab, um auf die Schicksale der zahlreichen Menschen aufmerksam zu machen, die auf dem Weg nach Europa ihr Leben aufs Spiel setzen, egal ob an der belarussisch-polnischen Grenze, oder auf dem Mittelmeer oder die in Flüchtlingslagern und teils menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Die Teilnehmer gedachten schweigend der Betroffenen und machten auf die menschenverachtende Politik aufmerksam. red Foto: Holzwarth