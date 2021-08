Schwerpunkte

Madeleine Hummel ist die neue Tourismusbeauftragte der Stadt Nürtingen

26.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Madeleine Hummel ist die neue Tourismusbeauftragte der Stadt Nürtingen. Ergänzend zu den bewährten Angeboten möchte sie den digitalen Bereich ausbauen.

Madeleine Hummel ist seit 1. Juli die neue Tourismusmanagerin der Stadt Nürtingen. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Radler mit gepackten Satteltaschen, Camper auf dem Oberensinger Festplatz und Wanderer in Hölderlins Landschaft. An sonnigen Sommertagen trifft man auch in Nürtingen regelmäßig Touristen. Sehr zur Freude von Madeleine Hummel, der neuen Tourismusbeauftragten der Stadt Nürtingen. Die 27-Jährige ist im Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz Nachfolgerin von Jasmin Groß, die jetzt in Elternzeit ist.