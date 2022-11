Schwerpunkte

Lokführer beenden Streik bei SWEG - auch Nürtingen war betroffen

09.11.2022 16:12

Symbolbild, Foto: Just

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) beendet am Donnerstag, 10. November, um 11 Uhr den Arbeitskampf im Tarifkonflikt mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS). Das teilt die GDL am Mittwochnachmittag mit. Die Beschäftigten hatten die Arbeit am 2. November, 3 Uhr mit offenem Ende niedergelegt, um ihren Forderungen nach besseren Arbeits- und Entgeltbedingungen bei der SWEG Nachdruck zu verleihen. Während des 200-stündigen Arbeitskampfes kam es bei erneut gestiegener Streikbeteiligung zu Zugausfällen und Verspätungen auf dem Streckennetz der Landeseisenbahn. pm