Lob für Jugendarbeit

25.04.2020 05:30

Der Musikverein Reudern zog Bilanz

Oliver Mathis und Dietmar Besemer (Zweiter und Dritter von links) wurden zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins Reudern ernannt. Links Zweiter Vorsitzender Christian Pfitzenmaier, rechts Vorsitzender Holger Mayer. pm

NT-REUDERN (bp). Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Reudern 1965 im Bürgerhaus im März wurden zwei verdiente langjährige aktive Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach der musikalischen Einstimmung durch die Kleine Besetzung unter der Leitung von Vizedirigent Walter Besemer informierte Kassier Marcus Erb über die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres. Von den Kassenprüfern Hannelore Schölzel und Peter Renner wurde ihm eine tadellose Buchführung bescheinigt.

Vorsitzender Holger Mayer erinnerte an die vielen Aktivitäten im Jahr 2019. Es war ein auftrittsreiches Jahr für den Musikverein Reudern. Die Entscheidung, statt der Jahresfeier ein Konzert in der Kirche zu geben, sei die richtige gewesen. „Die bis zum letzten Platz besetzte Kirche hat die Vorstellung übertroffen“, so Mayer. Es werde eine Wiederholung geben.