Liveticker zur Bundestagswahl im Landkreis Esslingen

Am Sonntag wird es spannend: dann entscheidet sich, wer Deutschland in den kommenden vier Jahre regiert. Nach den letzten Umfragen ist das Rennen um das Kanzleramt mindestens genauso offen wie die Mehrheiten im nächsten Bundestag. Auf ntz.de begleiten wir das Wahlgeschehen am Sonntag ab 17.30 Uhr für den Landkreis Esslingen, Nürtingen und Wendlingen. Unter www.ntz.de/live-ticker gibt es aktuelle Ergebnisse aus allen Kreisgemeinden für die beiden Wahlkreis Nürtingen und Esslingen. Außerdem berichten unsere Reporter von den Wahlpartys der Kandidaten und ihrer Parteien. Mit Liveticker, Videos und interaktiven Ergebnistabellen bleiben unsere Leser am Wahlabend auch jenseits von Wahlstudios in Berlin und Elefantenrunde aktuell darüber informiert, welche Volksvertreter die Wähler aus unserer Region für die kommende Legislaturperiode in den Bundestag schicken. red