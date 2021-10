Schwerpunkte

Lions-Club Nürtingen-Teck/Neuffen unterstützt die Eisenlohr-Schule

14.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Der Lions Club Nürtingen-Teck/Neuffen unterstützt seit vielen Jahren den Verein „Lernen fördern Nürtingen“ der Theodor-Eisenlohr-Schule. Der Vorsitzende, Bernd Traub (links) überreichte an das Vorstandsmitglied von „Lernen fördern“, Ulrike Michel (rechts), einen Scheck über 5000 Euro für ihre Schulsozialarbeit. „Das Geld fließt bei unserem Waldprojekt in die Verkehrssicherung und zur Anschaffung von Gerätschaften wie eine Vogelnestschaukel“, erläutert Ulrike Michel den Einsatz des Spendengeldes. Außerdem soll damit die hauseigene Schulband unterstützt werden. Der Adventskalenderverkauf in diesem Jahr soll ebenfalls dem Verein zugutekommen. rf Foto: Fritz