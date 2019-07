Lindenplatz in Oberensingen stand fast einen Meter unter Wasser

Das Gewitter am Samstagabend macht Feuerwehrleuten an mehreren Orten viel Arbeit – Oberensingen am stärksten betroffen

Das gesamte Wochenende über hat es in Nürtingen und Umgebung kräftig geregnet. Am heftigsten war das Unwetter jedoch am Samstagabend kurz nach 20 Uhr. Die Feuerwehren waren in mehreren Orten im Dauereinsatz – vor allem in Oberensingen, wo auf mehreren Straßen zwischenzeitlich das Wasser 90 Zentimeter hoch stand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen knietief im Wasser.

NÜRTINGEN/NECKARTAILFINGEN/AICHTAL/KIRCHHEIM (lcs/tb). Zur besten Fernsehzeit am Samstag um 20.15 Uhr gab es im Nürtinger Stadtteil Oberensingen das größte Spektakel nicht auf dem Bildschirm, sondern auf der Straße. Zwischenzeitlich steht das Wasser am Lindenplatz, Im Wiesengrund, Denkendorfer Weg und in der Wendlinger Straße 90 Zentimeter hoch. Die Kanalisation unter dem Denkendorfer Weg konnte die großen Regenmengen nicht mehr fassen, sodass das Wasser aus den Gullys wieder hochsprudelte und auf dem Straßenbelag in Sturzbächen hinunterlief.