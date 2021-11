Schwerpunkte

Lieferengpässe bei Benzin: Britische Zustände in Nürtingen?

03.11.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Bei einigen Nürtinger Tankstellen kam es über das lange Wochenende zu Lieferengpässen. In den sozialen Medien war die Sorge schnell groß: Drohen auch hier bald Zustände wie in Großbritannien? Eine Recherche ergab, dass die Lage nicht so verheerend ist.

Der Großteil der Nürtinger Tankstellen hat keine Probleme mit der Versorgung. Foto: Aigner

NÜRTINGEN. In vereinzelten Tankstellen in Nürtingen und der umliegenden Region kam es in den vergangenen Tagen zu Engpässen bei der Kraftstoffversorgung. Das berichteten der Südwestdeutsche Rundfunk sowie einige Beiträge in den sozialen Medien.