Liederkranz Zizishausen blickte zurück

26.02.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Hauptversammlung der Zizishäuser Sänger

NT-ZIZISHAUSEN (pm). Die Vorsitzende des Liederkranzes Zizishausen, Rosemarie Hildebrandt, begrüßte 38 Teilnehmer zur Hauptversammlung in der „Linde“ am vergangenen Freitag. Ihr besonderer Gruß galt Ortsvorsteherin Bettina Schöllhorn. Den im letzten Jahr verstorbenen Mitgliedern Hans Tomschitz, Lydia Ischinger, Hannelore Hoss, Christel Hofer, Ruth Keuerleber, Karl Sterr und Christa Keuerleber, gedachte die Versammlung mit einer Schweigeminute.

Es folgte der Bericht der Vorsitzenden Rosemarie Hildebrandt über zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Neben Auftritten beim OGV, am Volkstrauertag, und an Silvester sind die erste Serenade auf dem Bergle , das Sängertreffen im Herbst sowie das wieder erfolgreiche Adventskonzert besonders zu erwähnen. Auch die Verabschiedung von Ortsvorsteher Siegfried Hauber und ein Auftritt in Oberensingen standen auf dem musikalischen Programm. Fest eingespannt war der Verein beim Dorffest, doch auch gemeinsame Unternehmungen kamen nicht zu kurz.

Es folgte der Bericht von Chorleiterin Dorothea Labudde-Neumann. Sie lobte die gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft der Sänger, sich auf Neues einzulassen.