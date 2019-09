Liebe auf den ersten Blick im Bus

Heute feiern Wilhelm und Oresia Novac ihre goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren, am 14. September 1969, haben die beiden sich auf dem Standesamt des ukrainischen Ortes Czernowitz das Jawort gegeben. Das ist die Heimat der beiden. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar rund zwei Jahre zuvor während einer Busfahrt in eben diesem Ort. „Ich habe sie gesehen und da hat es mich wie einen Schlag getroffen“, erinnert sich Wilhelm Novac an die erste Begegnung mit seiner späteren Ehefrau. Diese Liebe auf den ersten Blick halte bis heute an, so der 86-Jährige. 1988 kam das kinderlose Paar nach Nürtingen. Bis zu seiner Rente 1996 arbeitete Wilhelm Novac als Ofenbauer. Seine 14 Jahre jüngere Frau arbeitete ebenso lange als Buchhalterin. Heute genießt das Ehepaar seine Rente und geht gerne spazieren. Die Nürtinger Zeitung gratuliert herzlich und wünscht alles Gute für die Zukunft. law