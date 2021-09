Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Zwölf Kultur-Auftritte für die gute Sache

15.09.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Vom 13. November bis 19. Februar wird es an sechs verschiedenen Orten im Verbreitungsgebiet der Zeitung Kulturabende geben. Die Eintrittsgelder kommen sechs sozialen Projekten zugute.

Die österreichische Sängerin Elisabeth Heller und ihr norddeutscher Partner Oliver Timpe geben als Lady Sunshine and Mister Moon am 29. Januar zwei Gastspiele in Neckartenzlingen. Foto: Chris Lendl

Der Herbst steht vor der Tür und damit wirft auch die 31. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung ihre Schatten voraus. Für sechs soziale Projekte mit Verantwortlichen aus dieser Region werden wieder bis Ende Februar Spenden gesammelt. Erhöht wird das Spendenergebnis für die gute Sache durch die Erlöse der Eintrittskarten für das Festival der Hoffnung, das in dieser Saison aus zwölf kulturellen Veranstaltungen an sechs verschiedenen Orten im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung besteht. Neu unter den Veranstaltungsorten hinzugekommen ist die Melchiorhalle in Neckartenzlingen. Bereits in den vergangenen Jahren für das Kulturfestival etabliert haben sich die Hallen in Wendlingen, Beuren, Nürtingen, Unterensingen und Frickenhausen.