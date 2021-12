Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Spendenbarometer steigt auf 65.105 Euro

18.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die BW-Bank und zahlreiche großzügige Leserinnen und Leser der Zeitung haben das Spendenbarometer auf einen erfreulichen neuen Zwischenstand von 65 105 Euro gebracht.

Die Baden-Württembergische Bank, Filiale Nürtingen, zählt zu den Spendern seit der ersten Stunde von „Licht der Hoffnung“. Diese Woche steuerte das Kreditinstitut wieder 1500 Euro für die Aktion bei. Den Scheck überreichten (von links) der Nürtinger Filialdirektor Günter Schünemann, Katharina König und Jens Neubert. Foto: Just

Es sind noch sechs Tage bis Heiligabend. Die 31. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung wird aber noch bis Ende Februar weitergehen. Bis dahin kann noch für sechs ausgewählte soziale Projekte mit Verantwortlichen aus der Region gespendet oder Tickets für Kulturabende des „Festivals der Hoffnung“ geordert werden. Allein die zwei Auftritte der fünf bayerischen Damen von Saitenklang & Nachtigallengesang am morgigen Sonntag in der Kreuzkirche in Nürtingen sind nach den Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung mit einer maximalen Belegung von 50 Prozent bereits ausverkauft.