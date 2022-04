Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Sieben Hotels spendieren Lesern Erholung

21.04.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Gutscheine für mehrere Übernachtungen sind unter den Spenderinnen und Spendern für die gute Sache verlost und per Kurier frei Haus geliefert worden. Damit ist die erfolgreichste Saison der Aktion aller Zeiten abgeschlossen.

Die größte Oster-Überraschung dieses Jahres: Die Gutscheine von sieben verschiedenen Hotels sind inzwischen per Kurier zu den ausgelosten Spenderinnen und Spendern der Aktion „Licht der Hoffnung“ gebracht worden. Foto: Just

Die bisher erfolgreichste Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung liegt hinter uns. Durch die überragende Spendenbereitschaft der Zeitungsleser kam mit 137 859 Euro eine so hohe Summe für die sechs sozialen Projekte zusammen wie noch niemals zuvor in der 31-jährigen Geschichte der Aktion. Für sieben der edlen Spender hat sich das finanzielle Engagement für die gute Sache besonders gelohnt. Denn sie haben quasi als Osterüberraschung per Kurier unseres Verlages etwas viel Besseres als einen Schokoladenhasen bekommen, nämlich jeweils einen Gutschein für Hotelübernachtungen an verschiedenen attraktiven Orten.