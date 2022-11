Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Moving Shadows starten das Kulturfestival in Wendlingen

21.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Das Kulturfestival zu Gunsten von acht sozialen Projekten beginnt an diesem Samstag mit dem Gastspiel des weltweit bekannten und ausgezeichneten Schattentheaters „Moving Shadows“ in Wendlingen.

Am 18. Januar 2020 war der Auftritt der Mobilés aus Köln mit ihrer Schattentheater-Show Moving Shadows der krönende Abschluss der 29. Saison des Festivals der Hoffnung, dem Kulturprogramm, das die Weihnachtsspendenaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung begleitet. 570 Zuschauer waren in einer ausverkauften Festhalle im Erich-Scherer-Zentrum in Frickenhausen restlos begeistert. An diesem Samstag, 26. November, kommen die Mobilés wieder in die Region. Zum Auftakt des 32. Festivals der Hoffnung zeigen die Artisten das neue Moving-Shadows-Programm ab 20 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte am Marktplatz in Wendlingen. Die gute Nachricht: Anders als in der vergangenen Saison mit Corona-Beschränkungen wird es wieder bei einer Aufführung das komplette Programm mit einem ersten Teil über 52 Minuten, einer folgenden 20-minütigen Pause und dann einem zweiten Teil mit nochmals 45 Minuten zu sehen geben. Und die beste Nachricht: Es gibt noch Karten für nur jeweils 20 Euro im Vorverkauf.