Seit 1. Februar 2017 ist Melanie Braun Verwaltungschefin in Neckartenzlingen – Zur Halbzeit zieht sie beruflich und persönlich eine positive BilanzSeit vier Jahren ist Melanie Braun Bürgermeisterin in Neckartenzlingen. Was sich während der ersten Hälfte ihrer achtjährigen Amtszeit im Ort alles…

Mehr