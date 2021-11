Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Interview mit Till Bleckwedel von The Cast

10.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Im Interview verrät Till Bleckwedel von der Formation The Cast, was die Zuschauer an diesem Samstag bei den zwei Auftritten der „Rockstars der Oper“ zum Auftakt des Festivals der Hoffnung in Wendlingen erwartet.

Sorgen am Samstag bei zwei Vorstellungen in Wendlingen für Stimmung: The Cast, die Rockstars der Oper. Foto: pm

Vor vier Jahren sind sie schon einmal zugunsten von „Licht der Hoffnung“ vor 220 Zuschauern in der Gemeindehalle in Oberboihingen aufgetreten. An diesem Samstag, 13. November, machen The Cast ein weiteres Mal für die gute Sache Station im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Um 18 Uhr und um 20.30 Uhr werden die selbst ernannten Rockstars der Oper jeweils mit demselben einstündigen Programm im Treffpunkt Stadtmitte am Marktplatz in Wendlingen auf der Bühne stehen.