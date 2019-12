Licht der Hoffnung: Helga Landsmann berichtet vom Leben in Simbabwe

18.12.2019 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Helga Landsmann berichtet beim Besuch in ihrer alten Heimat vom Leben in Simbabwe und vom neuen Auto

Seit nunmehr 28 Jahren wohnt die ehemalige Nürtinger Handball-Torhüterin Helga Landsmann in Bulawajo im afrikanischen Land Simbabwe. Alle zwei Jahre reist sie noch in ihre alte Heimat – so wie jetzt. Dabei hat sie dieser Tage auch die Redaktion besucht und unter anderem von dem über die Aktion „Licht der Hoffnung“ finanzierten neuen Fahrzeug berichtet.

Die 29. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung ist gerade am Laufen. Die Spendengelder der 28. Saison der Aktion sind längst ausgeschüttet und zum Großteil bereits zielgerichtet eingesetzt worden – so beim Projekt des 70 Mitglieder starken Vereins Ekuthuleni Projekte, das von Nürtingen aus die Berufsausbildung von Schreinern in der Nähe des Ortes Bulawajo in Simbabwe ermöglicht. Die ehemalige Handballtorhüterin der TG Nürtingen, Helga Landsmann, lebt nun schon seit 28 Jahren vor Ort und leitet das Ausbildungsinternat für zeitgleich acht bis zehn junge Schreiner. Über 120 Schreiner hat sie in dieser Zeit ausgebildet. Derzeit endet gerade die zweijährige Ausbildungszeit der aktuellen Besetzung – und Helga Landsmann nutzt die Zeit für einen Besuch in ihrer alten Heimat.