Licht der Hoffnung: Hangrutsche der Johannes-Wagner-Schule in Nürtingen wird bis Ostern fertig

14.12.2021

Licht der Hoffnung: Im kommenden Frühjahr soll die Hangrutsche an der Johannes-Wagner-Schule in Nürtingen gebaut werden. Inzwischen sind die Planungen abgeschlossen. Lieferengpässe als Folge der Pandemie sorgten aber für eine weitere Verzögerung.

Schulleiter Friedrich Erdmann-Barocka steht auf dem Erdhügel, auf dem die Hangrutsche im Frühjahr gebaut werden soll. Foto: Just

NÜRTINGEN. Nach längerer Wartezeit kann nun im kommenden Frühjahr mithilfe von Spendengeldern der Aktion „Licht der Hoffnung“ die neue Hangrutsche an der Johannes-Wagner-Schule in Nürtingen errichtet werden. Für das Projekt waren in der vergangenen Saison der Weihnachtsaktion der Nürtinger/Wendlinger Zeitung erfolgreich Spendengelder gesammelt worden.