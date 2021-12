Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Gutschein für Landidyll-Hotel Klostermühle als Spenderlohn

08.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Wer bis zum kommenden Montag einen Betrag auf eines der Spendenkonten überweist, hat die Chance auf Übernachtungsgutscheine für das Landidyll-Weinhotel Klostermühle an der Saar.

Unter den nächsten Spendern für „Licht der Hoffnung“ verlosen wir einen Gutschein für den Aufenthalt im Landidyll-Weinhotel Klostermühle in Ockfen an der Saar. Foto: Eike Dubois

Auch in der 31. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ werden von den eingehenden Spendengeldern sechs soziale Projekte mit Verantwortlichen im Verbreitungsgebiet der Nürtinger und Wendlinger Zeitung unterstützt. Eine gute Tradition ist es auch, dass die Spenderinnen und Spender automatisch an der Verlosung von Gutscheinen für Hotelübernachtungen teilnehmen. Mehrere Hotels haben wieder Gutscheine für zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für die Weihnachtsaktion der Zeitung zur Verfügung gestellt. Zum Auftakt verlosen wir einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer im Landidyll Weinhotel Klostermühle in Ockfen an der Saar (Pfalz). Inklusive sind ein Frühstücksbuffet sowie die hauseigene Halbpension mit einem regionaltypischen Menü und Begrüßung mit einem typischen Landidyll-Haustrunk. Wer bis Montag, 13. Dezember, einen beliebigen Betrag auf eines der vier nebenstehenden Spendenkonten überweist, hat die Chance auf diesen Gewinn.