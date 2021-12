Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Gutschein des Hotel Hirschen am Bodenseee als Lohn für die Spende

16.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Unter den nächsten Spendern wird ein Gutschein für einen Kurzurlaub im Hotel Gasthaus Hirschen am Bodensee verlost. Bürotex und Biomérieux steuern jeweils 1500 Euro bei.

Persönlich bedankt für die Spende über 1500 Euro hat sich Thomas Holzwarth (rechts), Marketingleiter des Senner-Verlags, bei den Bürotex-Geschäftsführern Thomas Griesinger (links) und Leonie Führer. Foto: Just

Zum zweiten Mal wird eine Leserin oder ein Leser der Zeitung dafür belohnt, dass er anderen etwas Gutes tut. Sechs soziale Projekte hoffen in dieser 31. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ auf möglichst viele Spendengelder. Wer nun bis spätestens Montag, 20. Dezember, einen beliebigen Betrag auf eines der vier nebenstehenden Spendenkonten überweist, nimmt automatisch an unserer nächsten Verlosung teil. Der Hauptgewinn ist diesmal ein Gutschein, der vom Hotel Gasthaus Hirschen aus Gaienhofen-Horn am Bodensee zur Verfügung gestellt wurde. Der Hirschen verspricht eine „Auszeit mit Wohlfühlgarantie“ für zwei Personen. Der Gutschein umfasst zwei Übernachtungen im Doppelzimmer Superior mit Balkon und Seeblick, inklusive abendlichem Vier-Gänge-Feinschmeckermenü und reichhaltigem Frühstücksbuffet sowie eine Massage oder Kosmetikbehandlung über 45 Minuten pro Person. Der Gewinn kann ab dem 18. März, dem Eröffnungstag vom Haus Seeblick, je nach Verfügbarkeit eingelöst werden.