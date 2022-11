Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Grandioser Auftakt durch Moving Shadows in Wendlingen

28.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Mobilés aus Köln haben mit ihrer Schattentheater-Show „Moving Shadows“ vor knapp 300 Zuschauern in Wendlingen für einen grandiosen Auftakt des sechsteiligen Kulturfestivals gesorgt.

Mit ihren Schattenspielen zu bekannten Musikstücken wie hier Michael Jacksons Thriller begeisterten die Künstler das Publikum. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Die 32. Saison des Festivals der Hoffnung, mit dessen Einnahmen acht soziale Projekte mit Verantwortlichen aus der Region unterstützt werden, ist am Samstagabend mit einer begeisternden Show im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen eröffnet worden. Erstmals seit Januar 2020 ist es wieder möglich gewesen, eine Veranstaltung des die Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ flankierenden Kulturprogramms in einer vollen Halle über die volle Länge von knapp zwei Stunden mit einer Pause in der Mitte auf die Bühne zu bringen. Darauf hatte auch Redaktionsleiterin Anneliese Lieb in ihrer Begrüßungsansprache hingewiesen und die Moving Shadows als „schön für die Seele“ angekündigt.