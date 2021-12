Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Feststimmung in Nürtingen dank Saitenklang und Nachtigallengsang

21.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Fünf Damen aus Oberbayern haben verteilt auf zwei Vorstellungen über 200 Zuhörer in der Kreuzkirche in Nürtingen erfreut. 20 ganz unterschiedliche Titel gaben „Saitenklang und Nachtigallengsang“ zum Besten.

NÜRTINGEN. Vor zwei Jahren ist das Ensemble „Saitenklang und Nachtigallengsang“ aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach zum ersten Mal in Nürtingen aufgetreten. Dabei haben die fünf charmanten Damen einen so guten Eindruck hinterlassen, dass sich die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kreuzkirche ein weiteres Gastspiel der Musikerinnen und Sängerinnen gewünscht haben. Am Sonntagabend gab es nun coronakonform sogar zwei Auftritte an selber Stelle. Denn zeitgleich durfte nur maximal 50 Prozent der damaligen Besucherzahl gleichzeitig ins Gebäude. Ausverkauft waren die beiden Auftritte aber auch diesmal wieder in Windeseile.