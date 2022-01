Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Ein Hotelgutschein für drei Übernachtungen am Bodensee wird verlost

28.01.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Im Rahmen der 31. Saison der Aktion verlosen wir unter den nächsten Spendern wieder einen Hotelgutschein. Drei Übernachtungen für zwei Personen spendiert das Hotel St. Elisabeth. Das Spendenbarometer ist auf 135 892 Euro gestiegen.

Die Leserinnen und Leser der Nürtinger und Wendlinger Zeitung kann man gar nicht genug loben und für die großzügige Spendenbereitschaft belohnen. Denn ein so hoher Betrag wie in dieser 31. Saison ist in den bisherigen 30 Jahren der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ noch nie zusammengekommen. Inzwischen sind mit weiteren Überweisungen 135 892 Euro auf den Spendenkonten eingegangen. Damit ist die bisherige Rekordsumme aus der Saison 2019/2020 von 129 412 Euro deutlich übertroffen. Dabei sind wir noch gar nicht am Ende. Bis Ende Februar kann noch gespendet werden für sechs ausgewählte soziale Projekte mit Trägern aus der Region. Wer möchte, kann auch die zwei noch verbleibenden Konzertabende besuchen, bei denen die Einnahmen ebenfalls auf die Spendenkonten fließen: an diesem Samstag, 29. Januar, in Neckartenzlingen und am Samstag, 19. Februar, in Frickenhausen. Allerdings ist die 18-Uhr-Vorstellung in Neckartenzlingen bereits ausverkauft. Für den zweiten (identischen) einstündigen Auftritt von Lady Sunshine and Mister Moon um 20.30 Uhr gibt es dagegen noch einige Eintrittskarten im Vorverkauf. Auf der Bühne der Melchiorhalle stehen werden die österreichische Sängerin Elisabeth Heller und ihr norddeutscher Partner Oliver Timpe. Das Duo macht alte deutsche Schlager wieder salonfähig. Der Abend wird zum Ausflug in die Zeit der großen Gassenhauer, Jukebox-Melodien und Unbekümmertheit. Das Konzert ermöglicht hat die BW Bank.